Magazin Edis 3 arkadaşıyla eve kapandı

Edis 3 arkadaşıyla eve kapandı

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Edis 3 arkadaşıyla eve kapandı

Edis, korona günlerinde müzik çalışmalarına devam edebilmek için üç müzisyen arkadaşıyla beraber eve kapandı. Günlerinin nasıl geçtiğini ise şöyle anlattı...

26 Mart 2020, Perşembe 08:40 Son Güncelleme:
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“Evde bir DJ, bir ses mühendisi ve iki müzisyeniz. Doğaçlama müzikler yapıyoruz. Ben bir yandan ev stüdyomda albüm çalışmalarıma devam ediyorum. Karantina arkadaşım vegan mutfağını öğretiyor bana. Hijyen konusunda herkesin bildiği korunma yöntemlerim var, eldiven, maske dezenfektan kullanmak gibi. Bir şey daha yapıyorum; dışarı çıkarken virüslerden korunmak için ayakkabıma galoş takıyorum.”

'Sanal hayata alışmak istemiyorum'

“Süreç benim için zorlayıcı. Tam albüm, konser, turne gibi durumlara hazırlanırken, bir anda durma noktasına geldi her şey. Moralim bozuk. Dünya için endişeliyim, ailem, yakınlarım ve ülkemiz için endişeliyim. Bir çeşit distopya yaşıyoruz. Ürettiklerimi çevrimiçi yayınlayacağım ama bu sanal hayata alışmak istemiyorum. Zor günlerden geçiyoruz, herkese geçmiş olsun.”﻿﻿
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