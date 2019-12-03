Edis 5 bin kişilik konserle veda etti

Edis, “Ân” albümü ile geçen sene başladığı turnesinin finalini Volkswagen Arena’da yaptı. Kariyerinin 5’inci yılını da kutlayan Edis’in “Ân’a Veda” adlı konserini yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Saçlarını sarıya boyatan ve yeni imajıyla ilk kez izleyici karşısına çıkan Edis, “Benim Ol”, “Çok Çok” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Edis, konserde Yasemin Mori ile düet şarkıları “Sevişmemiz Olay”ı seslendirdi.





Bu haberi de okudularEdis dünya starı olacak