Magazin Edis: Ben toksik maskülenliğin karşısındayım

Edis: Ben toksik maskülenliğin karşısındayım

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Edis: Ben toksik maskülenliğin karşısındayım

Hakan Gence, GQ Türkiye tarafından ‘Men of the Year - Yılın Müzisyeni' seçilen Edis'le konuştu: “Erkekliğini mertebe olarak görmeyen bir yapıdayım. Erkeklik çatısı altına sığdırılan kalıpların hiçbirine girmedim. Çok özgür bir birey olarak hayatıma devam ediyorum.”

06 Aralık 2020, Pazar 12:00 Son Güncelleme:
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Edis şöyle konuştu:

“Ben toksik maskülenliğin karşısında duran bir erkeğim. ‘Adam gibi adamım, şöyle erkeğim, böyle delikanlıyım’ gibi yanlış söylemlerin karşısındayım. ‘Erkekliğe ters’ denilen giyim, dans, konuşma... Erkeklik çatısı altına sığdırılan bu kalıplara girmedim, girmeyeceğim.”


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