'Edis lütfen eski haline dön'

Edis, bu aralar stiliyle sürekli oynamaya başladı. Geçen günlerde saçını sarıya boyatan Edis’in yeni hali, Eminem'e benzetilmişti. Hızını alamayan Edis, şimdi de ABD'li rapçi Asap Rocky ve modacı Marc Jacobs'un öncüsü olduğu başörtü modasına uyup şaşırttı.

Edis’e gelen yorumlardan bazıları:

-Bu kadar yakışıklı olmak zorunda mısın yaaa.

-Kanka kapanmışsın hayırlı olsun.

-Cenazeye giden, platin sarı renk saç, eşarbı kafasının yarısını örten sosyetik ablalar gibi olmuşsun.

-Lütfen eski haline dön.

-Caps'lere konu olmak için mi yaptın bunu hayatım yaa.

Edis’in figürü Madame Tussauds İstanbul’da yer alacak

Edis Görgülü, Madame Tussauds İstanbul’un yıldızlarından biri olmaya hazırlanıyor. Edis’in figürü için ölçü alımı tamamlandı ve Madame Tussauds İstanbul’da yer almak için gün sayıyor. Edis'in figürünün pozu ve kostüm detayları hakkında ise Madame Tussauds İstanbul ziyaretçilerine sürpriz olacağı için bilgi verilmiyor. Figür, tüm detaylarıyla beraber 2020 yılının ikinci yarısında Edis hayranlarıyla buluşacak.







