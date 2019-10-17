Edis’e 1 milyon TL’lik haciz kararı

Edis’i zirveye taşıdıklarını ve borç verdiklerini iddia eden menajerlik şirketi Bon Prodüksiyon Yapım, 3 milyon 400 bin liralık alacağı için üç ayrı mahkemeye dava açtı.

Şirket ayrıca Edis’le babası Ayhan Görgülü hakkında dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirketin talebi üzerine mahkeme, Edis Görgülü hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı verdi.

'O yapımcım değil'

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Edis, Bon Prodüksiyon Yapım’ın sahibi Bilal Oğuz’un açtığı davayla ilgili soruları “Yargı sürecine girildi. O yapımcım değil” diyerek yanıtsız bıraktı.

'Ben aptal değilim'

Edis, kendisini keşfeden Soner Sarıkabadayı tarafından da vefasızlıkla suçlandığı ve ünlü şarkıcıyla davalık olduğu hatırlatılınca şöyle dedi:

“Ben aptal biri değilim. Başarılı olan her insanın ticari hayatında böyle kavgalar, tartışmalar olur. İlk değil, son da olmayacak. Ben işimi yaptığım sürece bana hiçbir şey olmaz. 25 senedir bu iş için köpek gibi çalışıyorum. Bir dava ile insanların bu işe ne kadar yatırım yaptığını anlayamazsınız. Beni vefasızlıkla asla suçlayamazlar. Beni bilen biliyor. Yargı süreçleri bittiği zaman, yaşananları sevenlerime belki anlatırım.” (Hürriyet)

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