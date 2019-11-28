Edis hayranların merakla beklediği ‘An’a Veda’ konseri diğer Edis konserlerinden oldukça farklı olacak. Geçen sene başladığı ‘An’ turnesinin son konseri olacak ‘An’a Veda’ aynı zamanda Edis’in pop müziğe vedası ve ‘rap’ kariyerinin başlangıcı olacağı iddia ediliyor. Uzun süren hazırlıkların ardından 1 Aralık’ta gerçekleşecek konserin ‘2 perde’ şeklinde olması dikkat çekiyor. Peki neden 2 perde?





Volkswagen Arena’da 49 kişilik bir ekiple sahne alacak Edis, ilk perde de sevilen Pop şarkılarını seslendirerek An’a veda edecek ve ikinci perde için hazırlıklara başlayacak. Konserin ikinci kısmı ile ilgili iddia göre Edis, ikinci perde de sarıya boyattığı saçlarını kazıyacak ve sahneye çıkarak ‘rap kariyerini’ başlatacak.

İlk kez seslendirecek

Hayranlarına ikinci kısımda rap şarkılar seslendireceği belirtilen Edis’in Instagram’da kısa bir bölümünü yayınladığı trap/rap tarzındaki ‘Bana mı’ parçasını da sahnede ilk kez seslendirmesi bekleniyor. İddialar doğru çıkarsa Edis’e rap müzik yakışır mı dersiniz?





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