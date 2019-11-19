Edis’in figürü Madame Tussauds İstanbul’da yer alacak
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve genç yaşına rağmen müzik kariyerinde önemli işlere imza atan şarkıcı Edis Görgülü, Madame Tussauds İstanbul’un yıldızlarından biri olmaya hazırlanıyor. Edis’in figürü için ölçü alımı tamamlandı ve Madame Tussauds İstanbul’da yer almak için gün sayıyor.
Ziyaretçilerinin taleplerini ön planda tutan Madame Tussauds İstanbul, gelen yoğun talep üzerine genç sanatçı Edis’in figürünü hayranlarıyla buluşturacak.
3 saat boyunca poz verdi, 300'ün üzerinde fotoğrafı çekildi
Şarkıcının menajeriyle irtibata geçen ve olumlu dönüş alan Madame Tussauds, Londra ve İstanbul’daki stüdyo şarkıcının da yer aldığı figür yapımının ilk adımı olan ölçü alımını hayata geçirdi. Ölçü alımı sırasında yaklaşık 3 saat poz veren Edis'in 300’ün üzerinde fotoğrafı çekildi ve 250’ye yakın ölçüsü alındı.
Pozu ve kostümü sürpriz olacak
Edis'in figürünün pozu ve kostüm detayları hakkında ise Madame Tussauds İstanbul ziyaretçilerine sürpriz olacağı için bilgi verilmiyor. Figür, tüm detaylarıyla beraber 2020 yılının ikinci yarısında Edis hayranlarıyla buluşacak.
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