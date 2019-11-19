Edis’in figürü Madame Tussauds İstanbul’da yer alacak Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve genç yaşına rağmen müzik kariyerinde önemli işlere imza atan şarkıcı Edis Görgülü, Madame Tussauds İstanbul’un yıldızlarından biri olmaya hazırlanıyor. Edis’in figürü için ölçü alımı tamamlandı ve Madame Tussauds İstanbul’da yer almak için gün sayıyor.