Bon Prodüksiyon yetkilileri, Edis’ten 3 milyon 400 bin lira alacakları olduğunu öne sürerek üç ayrı mahkemede dava açmış, talep üzerine mahkeme ünlü şarkıcı hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı vermişti.

Bon Prodüksiyon’la menajerlik sözleşmesi imzalamadıklarını öne süren Edis, sözleşmedeki imzaların kendisine ait olmadığını belirterek, özel belgede sahtecilik suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi de şirkete 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Ücreti ödemedi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

“Edis güvene dayalı olarak Bon Prodüksiyon şirketine noterden vekaletname verdi. Şirket vekaletnamedeki yetkilerine aykırı davranmıştır. Edis, şirketin ayarladığı konser ve reklam çekimlerinde oynamış, üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmiştir. Davalı şirket bu organizasyonlardan tahsilatları yapmasına rağmen Edis’e hak ettiği ücretleri zamanında ve gereği gibi ödemediği gibi Edis’i tam olarak bilgilendirmemiştir.”