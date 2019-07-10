Editör oluyor

Düşes Meghan Markle, evlenmeden önce oyuncuydu. Şimdi ise editör olmak için kolları sıvadı

10 Temmuz 2019, Çarşamba 18:15
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Editör oluyor

İngiltere Kraliyeti’nin 6’ncı ve tahta en uzak varisi Prens Harry’nin (34) eşi Düşes Meghan (37), evlenmeden önce moda dünyasıyla yakın ilişkileri olan bir oyuncuydu. 

VAKIFLARDAKİ HAYIR İŞLERİNİ ANLATACAK

Meghan, bu ilişkilerini saraydaki etkisini artırmak için kullanacak. 

Dünyanın en büyük magazin dergisi Vogue’un Amerikan ve İngiliz baskılarında editör olacak. 

Her ay köşesinde vakfındaki hayır işlerini anlatacak.


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