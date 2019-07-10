Editör oluyor
Düşes Meghan Markle, evlenmeden önce oyuncuydu. Şimdi ise editör olmak için kolları sıvadı
İngiltere Kraliyeti’nin 6’ncı ve tahta en uzak varisi Prens Harry’nin (34) eşi Düşes Meghan (37), evlenmeden önce moda dünyasıyla yakın ilişkileri olan bir oyuncuydu.
VAKIFLARDAKİ HAYIR İŞLERİNİ ANLATACAK
Meghan, bu ilişkilerini saraydaki etkisini artırmak için kullanacak.
Dünyanın en büyük magazin dergisi Vogue’un Amerikan ve İngiliz baskılarında editör olacak.
Her ay köşesinde vakfındaki hayır işlerini anlatacak.