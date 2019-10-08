Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak

Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ediz Hun, On Küçük Zenci adlı oyunla ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak