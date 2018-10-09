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Son dakika: Edremit'te zeytin ilaçlama uçağı düştü!

Edremit'te zeytin ilaçlama uçağı düştü. Uçağın içinde tek pilot vardı. Olaydan pilot sağ olarak kurtuldu

09 Ekim 2018, Salı 10:26 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 10:28
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Edremit'in Dereli Mahallesi Kozyatağı mevkisinde saat 09.40 sıralarında zeytin ilaçlaması yapan uçak, motor arızası nedeniyle önce elektrik tellerine çarpıp ardından da zeytinlik araziye düştü. Tek kişilik uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazadan yara almadan kurtuldu.

PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Uçağın pilotu sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından hastaneye götürülürken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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