Edvina Sponza birkaç hafta önce kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle İbrahim Kutluay’dan şikayetçi olmuş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İki eski sevgili arasında soğuk rüzgarlar eserken, Sponza büyük bir acı yaşadı; babasını kaybetti. İzmir’de yapılan cenaze törenine hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Kutluay da katıldı. Ve eski basketbolcunun attığı bu adım, ikiliyi yeniden yakınlaştırdı.

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza önceki akşam baş başa yemeğe çıktı. Etiler’deki Dükkan Burger adlı mekana giden ikili, iddiaya göre ilişkilerine yeni bir şans tanımaya karar verdi. Birlikte görüntülenmek istemeyen çift, gecenin sonunda mekanı ayrı ayrı terk etti. Edvina Sponza kendisi için çağrılan taksiye binerken yüzünü gizledi. Aracının kapıya kadar yanaştırılmasını isteyen İbrahim Kutluay da soruları yanıtsız bıraktı.

Sayit Durmaz - Hürriyet

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