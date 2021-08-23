Edvina Sponza sporu parka taşıdı

İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine üç ay önce yeniden nokta koyma kararı alan Edvina Sponza, Çeşme tatili sonrası müdavimi olduğu Bebek'te görüntülendi. Spora olan düşkünlüğü ile bilinen Sponza, Bebek parkında spor eğitmeni eşliğinde egzersiz yaparken objektiflere yansıdı.

47 yaşındaki sosyetik güzel, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark etmesinin ardından utangaç tavırlar sergiledi.

2012 yılında boşandığı Murat Özyeğin ile evliliğinden üç çocuğu olan Sponza, yaklaşık bir saat süren sporundan sonra evinin yolunu tuttu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, Çeşme’de pişti oldu. Birbirlerini görmezden gelen ikili, plajın iki ayrı noktasında, birbirinden uzakta vakit geçirdi.

İlişkilerini noktaladıktan sonra açıklama yapan İbrahim Kutluay, ayrılıklarının üçüncü şahıslarla alakası olmadığını ve arkadaşça ayrıldıklarını söylemişti.



