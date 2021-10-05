Edward Snowden, Çin'in yasağının Bitcoin'i güçlendirdiğini söyledi
Eski CIA ajanı ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı olan ünlü muhbir Edward Snowden, Bitcoin (BTC) ve Çin’in uyguladığı yasaklar hakkında konuştu. Snowden, Çin’in geçtiğimiz hafta uyguladığı yasağın Bitcoin’i daha da güçlendirdiğini belirtti.
05 Ekim 2021, Salı 13:09 Son Güncelleme:
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Ünlü muhbir Edward Snowden, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide Çin’in lider kripto para birimine yönelik olan yasağının Bitcoin’e zarar vermek yerine onu çok daha güçlü yaptığını belirtti.
Snowden, 2020’de Bitcoin almak istediğini söyleyen bir tweeti alıntılayarak şunları söyledi: “Ara sıra attığım bu gönderiyi düşünüyorum ve kaç kişinin o zaman Bitcoin aldığını merak ediyorum. Hükümetlerin koordineli baskısına rağmen Bitcoin o günden bu yana 10 kat artmış durumda. Çin, kripto paraların kullanımını bile yasakladı. Ancak bu Bitcoin’i çok daha güçlü hâle getirdi.”
Eskiden ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nda (NSA) çalışan Snowden, hükümetin gizli dokümanlarını kamuoyu ile paylaşması ile tanınıyor. Hakkında birçok film ve belgesel çekilen ünlü muhbir şu an Rusya’da yaşıyor.