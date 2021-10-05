Ünlü muhbir Edward Snowden, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide Çin’in lider kripto para birimine yönelik olan yasağının Bitcoin’e zarar vermek yerine onu çok daha güçlü yaptığını belirtti.

Snowden, 2020’de Bitcoin almak istediğini söyleyen bir tweeti alıntılayarak şunları söyledi: “Ara sıra attığım bu gönderiyi düşünüyorum ve kaç kişinin o zaman Bitcoin aldığını merak ediyorum. Hükümetlerin koordineli baskısına rağmen Bitcoin o günden bu yana 10 kat artmış durumda. Çin, kripto paraların kullanımını bile yasakladı. Ancak bu Bitcoin’i çok daha güçlü hâle getirdi.”

Eskiden ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nda (NSA) çalışan Snowden, hükümetin gizli dokümanlarını kamuoyu ile paylaşması ile tanınıyor. Hakkında birçok film ve belgesel çekilen ünlü muhbir şu an Rusya’da yaşıyor.