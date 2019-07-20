Kazananın dünya zirvesinde yer alacağı Efe Ajagba ve Ali Eren Demirezen karşılaşması için nefesler tutuldu. Ali Eren Demirezen ve Nijeryalı rakibi Ajagba karşılaşması için geri sayım başladı. Boksseverler Efe Ajagba kimdir? sorusunu merak ediyor. İşte Efe Ajagba hakkındaki bilgiler…

EFE AJAGBA KİMDİR?

Efe Ajagba 22 Nisan 1994 yılında Nijerya’da doğdu. Eskiden bir fırında çalışıyordu. Ajagba, Ughelli'de bir kulüpte futbol oynadıktan sonra 2011'de boks sporuna başladı. Anthony Konyegwachie tarafından çalıştırıldı. Efe Ajagba 109.8 kg. olarak tartıldı.

Nijeryalı Efe Ajagba profesyonel kariyerinde çıktığı 10 maçının 9'unu nakavtla kazanmayı başardı. Efe Ajagba rakibini bayıltan nakavtlarıyla biliniyor.