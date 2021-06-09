Magazin Efe Deprem, Kefaret dizisini bıraktı soluğu Seksenler dizisinde aldı

Efe Deprem, Kefaret dizisini bıraktı soluğu Seksenler dizisinde aldı

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Efe Deprem, Kefaret dizisini bıraktı soluğu Seksenler dizisinde aldı

Pazar akşamlarının sevilen yapımı Kefaret dizisinde boy gösteren Efe Deprem, TRT 1’in iddialı yapımı Seksenler dizisine transfer oldu.

09 Haziran 2021, Çarşamba 11:55 Son Güncelleme:
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Kefaret dizisinde canlandırdığı Mehmet karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Efe Deprem, TRT 1’in iddialı projesi Seksenler dizisi ile el sıkıştı. Başarılı oyuncu Seksenler dizisinden ilk kareyi de paylaştı.

21 bölüm boyunca Kefaret dizisinde boy gösteren oyuncu aynı zamanda 5 serilik Badem Şekeri adlı filmde Orhan Öğretmen rolüyle yer almıştı.

EFE DEPREM, SEKSENLER KADROSUNDA

Efe Deprem’in TRT1 ekranında haftalık dizi olarak yayınlanacak olan Seksenler dizisine katıldığı ortaya çıktı. 2 sezondur TRT1’de hafta içi yayınlanan günlük dizi formatında izleyicilerle buluşan Seksenler, 24 Haziran Perşembe günü saat 20.00’den itibaren haftada bir kez yayınlanacak.

4 yıl aradan sonra İlker Ayrık’ın yeniden hikayeye döndüğü Seksenler dizisine Zeynep Demirel ile Reha Özcan da katılmıştı. Diziye katılanlardan birisinin de Efe Deprem olduğu ortaya çıktı.

Efe Deprem ile birlikte dizide eşi Burcu Altın da rol alacak. Beni Böyle Sev, Tozkoparan gibi yapımlarda rol alan Burcu Altın, eşi ile aynı sette olmanın deneyimini yaşayacak.

Burcu Altın; Şoray Uzun ve Ayşe Tolga’nın canlandırdıkları karakterin kızları Aslı’ya hayat verecek. Efe Deprem ise bu çiftin damatları Zafer rolüyle ekrana geliyor.


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