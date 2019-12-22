Efecan, büyük takımlardan transfer teklifi alıp almadığıyla ilgili soruya Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif aldığı cevabını verdi.

Sezon başında birçok takımla adı anılan Efecan Karaca, Alanyaspor'da kalmıştı.

Alanyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın'la ilgili ise "Çalıştığım en disiplinli hocalardan biriydi. Antrenmanları çok ağırdı. Bazen kusanlar bile oluyordu" dedi.

Sergen Yalçın'ın oyuncuyken çalışmayı sevmediği, fakat teknik direktörlük döneminde oldukça ağır idmanlar yaptıran biri olduğu biliniyor.

Son olarak yakın zamanda hayatını kaybeden dedesiyle ilgili konuşan Efecan, "Dedem Fenerbahçeli'ydi. Geçen sezon Fenerbahçe'ye gol attığım için benimle 3 gün konuşmadı. Küsmüştü" dedi.





Spor Arena