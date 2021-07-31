Milli Piyango’nun 23 Temmuz çekilişinde 20 milyon TL veren büyük ikramiye Aydın- Efeler’den satılan çeyrek bilete çıktı. 0712101 nolu çeyrek bileti alan talihli 5 milyon TL’nin sahibi oldu. Milli Piyango’nun Olimpiyat Özel Çekilişi’nde büyük ikramiyenin isabet ettiği Aydın, daha önce de şansı ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda Şans Postası’na iki kez “Şanslı Aydın” başlığı ile manşet olan Ege’nin bu şirin bölgesi bu yaz da şansı ile gündemde.

AYDIN'IN 13'ÜNCÜ, EFELER BÖLGESİNİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK İKRAMİYESİ OLDU

1 Şubat-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam 12 kez büyük ikramiye kazanan Aydınlılar’ın yüzü böylece Bayram’da bir kez daha gülmüş oldu. Daha önce Süper 7 ve Süper Loto’dan ikramiyelerin isabet ettiği Aydın Efeler bu kez Milli Piyango ile sevindi. Sisal Şans, çekiliş sonrası “0712101 nolu çeyrek bileti ile 5 milyon TL’nin sahibi olan talihlimizi tebrik ederiz” açıklaması yaptı.