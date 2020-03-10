Efes Antik Kenti nerede? Nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar?

Efes kentinin ilk kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına dayanmaktadır. Yapılan araştırma ve kazılarda Efes çevresindeki höyükler (tarih öncesi tepe yerleşimleri) ve kalenin bulunduğu Ayasuluk Tepesi'nde Tunç Çağları ve Hittitlere ait yerleşimler keşfedildi. Hititler Dönemi’nde kentin adı Apasas'tır. M.Ö. 1050 yıllarında Yunanistan'dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti Efes, M.Ö. 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşındı.

En görkemli zamanları yaşadı

Bugün gezilen Efes ise, Büyük İskender'in generallerinden Lysimakhos tarafından M.Ö. 300 yıllarında kuruldu. Hellenistik ve Roma dönemlerinde en görkemli zamanlarını yaşayan Efes, Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200.000 kişilik nüfusa sahipti. Efes, Bizans Dönemi tekrar yer değiştirmiş ve ilk kez kurulduğu Selçuk'taki Ayasuluk Tepesi'ne geldi.

Efes Antik Kenti nerede?

Efes Antik Kenti İzmir merkeze yaklaşık bir saat mesafede bulunuyor. İzmir-Aydın Otobanı’ndan Selçuk’a kolay varılıyor. Buradan da Kuşadası’na doğru devam ettiğinizde karşımıza Efes tabelaları gelmeye başlayacaktır.

Efes Antik Kenti giriş ücreti ne kadar?

Senede ortalama 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti’ne Müzekart ile giriş ücretsiz. Normal giriş ücreti ise 100 TL. Efes Antik Kenti’ni her gün ziyaret etmek mümkün.

Efes Antik Kenti’nde görülmesi gereken yapılar

Magnesia Kapısı

Doğu Gymnasionu ve Devlet Agorası Hamamları

Yukarı Agora (Devlet Agorası) ve Bazilika

Odeon

Prytaneion - Prytaneion (Belediye Sarayı)

Domitianus Tapınağı

Pollio Çeşmesi

Memmius Anıtı

Herakles Kapısı

Kuretler Caddesi

Skolastika Hamamları

Latrina

Traian Çeşmesi

Yamaç Evler

Varius Hamamları

Hadrianus Tapınağı (Hadrian Tapınağı)

Umumi Tuvalet (Latrina)

Aşk Evi

Alytarkhus Stoası

Oktagon

Heroon

Mermer Cadde

Celcus Kütüphanesi

Mazeus

Mithridates Kapısı

Tetragonos Agora (Ticaret Agorası)

Mermer Cadde

Büyük Tiyatro

Liman Caddesi (Arcadiane)(Arkadiane Caddesi)

Tiyatro Gymnasionu

Liman Hamamı (Liman Gymnasiumu ve Hamamları)

Meryem Kilisesi

Çifte Kiliseleri (Konsül Kilisesi)

Saray Yapısı

Stadyum Caddesi (Stadyum ve Gymnasium)

Artemis Tapınağı

Vedius Gymnasiumu

Yedi Uyuyanlar

ST.Jean Kilisesi

İsa Bey Camii

Ayasuluk Kalesi





Efes Antik Kenti'nin tarihi ve önemi

Doğu ile Batı arasında başlıca kapı durumunda olan Efes önemli bir liman kenti idi. Bu konumu Efes'in çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağlamıştır. Efes, antik çağdaki önemini yalnızca buna borçlu değildir. Anadolu'nun eski anatanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük tapınağı da Efes'te yer alır. Efes'teki Artemis Tapınağı dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. Efes Anadolu'nun batı kıyısında, bugünkü Selçuk ilçesinin 3 km uzağında bulunan, daha sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan kentiydi.

Artemis Tapınağı çevresine taşındı

Klasik Yunan döneminde İyonya'nın on iki şehrinden biriydi. Kuruluşu Cilalı Taş Devri MÖ 6000 yıllarına dayanır. İzmir İli Selçuk İlçesi sınırları içindeki antik Efes kenti’nin ilk kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına, Neolitik Dönem olarak adlandırılan Cilalı Taş Devri’ne kadar inmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar ve kazılarda Efes çevresindeki höyükler (tarih öncesi tepe yerleşimleri) ve kalenin bulunduğu Ayasuluk Tepesi’nde Tunç çağları ve Hittitler’e ait yerleşimler saptanmıştır. Hititler Dönemi’nde kentin adı Apasas’tır. M.Ö. 1050 yıllarında Yunanistan’dan gelen göçmenlerin de yaşamaya başladığı liman kenti Efes, M.Ö. 560 yılında Artemis Tapınağı çevresine taşınmıştır.

Giderek küçülmeye başladı

Bugün gezilen Efes ise, Büyük İskender’in generallerinden Lysimakhos tarafından M.Ö. 300 yıllarında kurulmuştur. Hellenistik ve Roma çağlarında en görkemli dönemlerini yaşayan Efes, Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200.000 kişilik nüfusa sahipti. Efes, Bizans Çağında tekrar yer değiştirmiş ve ilk kez kurulduğu Selçuk’taki Ayasuluk Tepesi’ne gelmiştir. 1330 yılında Türkler tarafından alınan ve Aydınoğulları’nın merkezi olan Ayasuluk, 16.Yüzyıl’dan itibaren giderek küçülmeye başlamış, 1923 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra Selçuk adını almış ve bugün 30.000 kişilik nüfusa sahip turistik bir yer.

8 km²lik bir alan

Antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Efes, İ.Ö. 4.bine dek giden tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli rol oynamıştır. Doğu ile Batı (Asya ve Avrupa) arasında başlıca kapı durumunda olan Efes önemli bir liman kenti idi. Bu konumu Efes’in çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağladı. Ancak, Efes antik çağdaki önemini yalnızca büyük bir ticaret merkezi olarak gelişmesini ve başkent oluşuna borçlu değil. Anadolu’nun eski anatanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük tapınağı da Efes’de yer alır. Bu tapınak dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. Efes tarihi boyunca birçok kez yer değiştirdiğinden kalıntıları geniş bir alana yayılır. Yaklaşık 8 km²lik bir alana yayılan bu kalıntılar içinde kazı-restorasyon ve düzenleme çalışmaları yapılmış, ziyarete açık olan bölümlerdir.



