Karşılaşmaya Anadolu Efes, Micic, Beaubois, Simon, Singleton, Sertaç Şanlı ilk 5´iyle başlarken, CSKA Moskova´nın ilk 5´i ise Hackett, Hilliard, Kurbanov, Shengelia ve Eric´ten oluştu. Karşılaşmaya bulduğu üç sayılık isabetlerle çok iyi bir giriş yapan Anadolu Efes, savunmada ise rakibine kolay atış şansı tanımadı. Beaubois´tan bulduğu üç sayılık isabetle periyodun bitimine 3.58 kala farkı 8´e çıkaran Efes, rakibine molayı aldırdı: 11-19. Moladan da iyi dönen Efes, 2.18 kala Beaubois´dan bulduğu üç sayılık basketle farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlandı ve ilk periyodu Anadolu Efes, 25-15 önde kapattı.

2´nci periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken ilk 3 dakika Efes´in 31-22´lik üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından oyunun kontrolünü eline geçiren Anadolu Efes, Larkin ve Micic ile etkili oldu. Periyodun bitimine 5:34 kala Micic´in üç sayılık basketiyle farkı 15´e çıkaran Efes, rakibine de molayı aldırdı: 24-39. Kalan bölümde Efes, skor üstünlüğünü korumayı başarırken periyodun bitimine 1 saniye kala Clyburn´ün basketiyle ilk yarı Efes´in 49-37 üstünlüğü ile sona erdi.

3´üncü periyoda da iyi başlayan taraf Anadolu Efes oldu. Micic´ten bulduğu 6 sayıyla 8.32 kala Efes, farkı 18´e çıkardı: 37-55. İlerleyen dakikalarda hücumda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 4.30 kala Sertaç´tan bulduğu iki sayılık basketle farkı 20´ye yükseltti: 46-66. Periyodun kalan bölümünde aradaki farkı koruyan lacivert-beyazlı ekip, son periyoda 71-55 önde girdi.

Son periyoda CSKA Moskova iyi başladı. 1 dakika içerisinde Ukhov ve Lundberg´ten bulduğu üç sayılık basketlerle farkı 10´a indiren Rus ekibi, Anadolu Efes´e molayı aldırdı: 61-71. Periyodun bitimine 4:50 kala Hackett´ın bulduğu iki sayılık basketle fark 8´e indi: 73-81. Bu dakikanın ardından CSKA farkı eritmeye başladı. Hackett ve Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova, 1:08 kala Kurbanov´dan bulduğu serbest atış isabetleriyle farkı 1´e indirdi: 86-87. Bitime 7 saniye kala Larkin´in serbest atış isabetiyle Efes, skoru 88-86´ya getirdi. Bitime 2 saniye kala Clyburn´ün 3 sayılık atışından isabeti bulamayan CSKA, faul yaptı. Larkin´in 1/2 atmasıyla Efes skoru 89-86´ya getirdi ve maçı bu skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

Anadolu Efes´te Micic 25 sayıyla oynarken, CSKA Moskova´da Clyburn ürettiği 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Barcelona - EA7 Olimpia Milano: 84-82

Turkish Airlines Euroleague Final Four mücadelesinde Barcelona, EA7 Olimpia Milano´yu Higgins´in bitime 0.8 saniye kala bulduğu basketle 84-82 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes´in rakibi oldu.

Mücadelenin ilk periyodunu 27-24 önde kapatan Barcelona, ilk yarıyı da 51-42 önde geçti. 3´üncü periyotta farkı eritmeyi başaran EA7 Olimpia Milano, son periyoda 71-67 önde girdi. Son periyotta daha iyi bir oyun ortaya koyan Barcelona, rakibine sadece 11 sayı şansı verdi ve maçtan 84-82 galip ayrıldı. Barcelona´da Mirotic 21 sayıyla mücadele ederken, EA7 Olimpia Milano’da Punter 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

AA-DHA