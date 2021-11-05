Efnan ismi, Arapça kökenli bir isim olmakla birlikte Türkçe’de de zaman zaman kullanılıyor. Çok sık rastlanmamakla birlikte dikkat çekici bir isim olan Efnan, söylenişi kadar güzel bir anlama da sahip. Peki, Efnan ismi Kuran’da geçiyor mu? İşte yanıtı…

EFNAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli Efnan isminin anlamı, “Cennetteki güzel gözlü kız” demektir. Telaffuzu, fonetiği ve anlam güzelliği açısından nadide isimlerde olan kız bebek bekleyen anne ve babaların son zamanlarda tercih ettiği isimler arasında yer alıyor.

EFNAN NE DEMEK?

Efnan isminin Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunan anlamı,

Türler veya çeşitler,

Kulaktan kulağa yayılan öykü,

Cennetteki güzel ağaçlar

Ağaçların yayılan dallan dalları ve tohumdan filizlenen körpe ve küçük sürgün anlamlarını da taşımaktadır.

EFNAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Efnan ismi Kuran-ı Kerim’in 55. suresi olan Rahman suresi 48. ayette geçiyor.

TÜRKİYE’DE KAÇ TANE EFNAN VAR?

Türkiye’de Aralık 2018 itibariyle tam olarak 1.203 tane Efnan ismini kullanan insan bulunuyor, İstanbul’da ise toplam 350 tane Efnan var.