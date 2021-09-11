eFootball PES 2021 mobil 450 milyon indirmeye ulaştı

Konami, eFootball PES 2021 mobil sürümünün iOS ve Android platformlarında toplamda 450 milyondan fazla indirildiğini resmi olarak duyurdu. İndirme sayısı ile yeni bir rekora imza atan şirket, Eylül ayı boyunca oyun içi etkinlikler düzenleyecek.

Rekor sonrası düzenlenmeye başlanan oyun içi etkinlikler kapsamında, 9 Eylül – 23 Eylül arasında oyuna giriş yapan kullanıcılar, 200’e kadar oyun içi Coin kazanabilir. 13 Eylül – 27 Eylül arasında ise Worldwide Clubs Challange ve Open Challance adında 2 etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler ile oyuncular, iki kat ödül kazanma fırsatı yakalayacak.

eFootball PES 2021’de bulunan Iconic Moments futbolcuları, eFootball 2022’nin Legendary kategorisi olarak değiştirilecek.

Konami, eFootball PES 2022’yi tamamen ücretsiz olarak yayınlamak için hazırlanıyor. Oyun, artık yalnızca eFootball olarak anılacak.



