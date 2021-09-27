Efsane albümün kapağına teknolojik kutlama

Avustralyalı bisikletçi Pete Stokes (45) GPS iziyle efsanevi rock grubu Nirvana’nın ‘Nevermind’ albüm kapağını çizdi. 150 kilometrelik yol kat etti. Harita üzerinde izlediği yol ile kapaktaki bebeğin görüntüsünü oluşturdu. Bu hafta albümün 30’uncu yıldönümü kutlanıyor.

FOTOĞRAF SAVAŞI

Nirvana albüm kapağında bebeklik fotoğrafı olan Spencer Elden (30) ise kutlamaları sabote eden bir çıkış yaptı. Çıplak bebeklik fotoğrafının pornografik olduğunu söyleyerek gruba dava açan Elden, kutlamalar için çıkarılacak albümlerde görüntüsünün kullanılmasını istemiyor. Elden, 2.5 milyon dolar tazminat talep ediyor.