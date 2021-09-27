Efsane albümün kapağına teknolojik kutlama
Rock efsanesi Nirvana'nın Nevermind albümü bu yıl 30'uncu yaşını kutluyor. Avustralyalı bisikletçi ise albüm kapağını bisikletiyle GPS üzerinde çizerek farklı bir kutlama yaptı.
27 Eylül 2021, Pazartesi 07:38 Son Güncelleme:
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Avustralyalı bisikletçi Pete Stokes (45) GPS iziyle efsanevi rock grubu Nirvana’nın ‘Nevermind’ albüm kapağını çizdi. 150 kilometrelik yol kat etti. Harita üzerinde izlediği yol ile kapaktaki bebeğin görüntüsünü oluşturdu. Bu hafta albümün 30’uncu yıldönümü kutlanıyor.
FOTOĞRAF SAVAŞI
Nirvana albüm kapağında bebeklik fotoğrafı olan Spencer Elden (30) ise kutlamaları sabote eden bir çıkış yaptı. Çıplak bebeklik fotoğrafının pornografik olduğunu söyleyerek gruba dava açan Elden, kutlamalar için çıkarılacak albümlerde görüntüsünün kullanılmasını istemiyor. Elden, 2.5 milyon dolar tazminat talep ediyor.