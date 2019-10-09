Efsane araba açık artırmada satılacak

5 yıl önce Fransız Alpleri’nde geçirdiği kayak kazasıyla komaya giren Alman Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in 2002’de kullandığı Ferrari yarış arabası, Birleşik Arap Emirlikleri’nde açık artırmaya çıkacak. 30 Kasım’da satılacak otomobilin tahmini fiyatı 6.1 milyon sterlin yani 43.3 milyon lira.

Efsane yarışçı Schumacher bu otomobille 2002’de İtalya, Avusturya ve Fransa yarışlarını kazanmıştı.