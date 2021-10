BBC'deki habere göre, New York'taki Bonhams müzayede evinde yaklaşık 26 sanat eseri açık artırmayla satıldı. En çok beklenen çalışmalardan biri olan "Sting Like a Bee" (Arı gibi sok), satış öncesi tahminlerin on katından fazlaya, 425 bin dolara satıldı. Gelmiş geçmiş en büyük boksörlerden biri olan Ali'nin aktivist ve şair yönü bilinirken, sanatsal yeteneklerine dair daha az bilgi mevcut.

Bonhams Popüler Kültür Direktörü Helen Hall, Ali'nin profesyonel bir sanatçı olan babası tarafından teşvik edildiğini, hayatı boyunca çizdiğini ve boyadığını belirterek "Muhammed Ali, bir nesli tanımlayan kültürel bir ikondu. Eserleri, boks, sivil haklar, din, dünya barışı ve insani ilkeler gibi kalbini tasvir eden konuları işliyor." dedi.

BEKLENENİN 3 KATI FİYATINA SATILDI

Eserler, Ali'nin ilk üç resmini 1977'de Boston'daki bir dövüşten sonra çizdiğini söyleyen sanat koleksiyoncusu ve arkadaşı Rodney Hilton Brown tarafından müzayedeye çıkarıldı. Eserler, beklenenin üç katına, toplamda 945 bin 524 dolara satıldı.

Reuters'a göre, 1979'da tuvalde kırmızı, beyaz ve mavi renklerinin üzerine "Seni Seviyorum Amerika" yazan tablo 150 bin dolara satılırken, 1967'de keçeli kalemle İslam ile Hristiyanlığı karşılaştıran bir eskiz 24 bin dolara satıldı.

Ünlü boksör Ali, 216'da Parkinson hastalığı nedeniyle 74 yaşında öldü.