İlk olarak ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlayan Black Friday indirimleri son yıllarda Türkiye’de de hayata geçirilmeye başlandı. Efsane Cuma indirimleri adı altında uygulamaya alınan Black Friday indirimlerinde hemen herkesin ilgi ve ihtiyacına yönelik ürünler yüzde 70-80’e kadar varan indirimlerle satışa çıkıyor. Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte yanıtı…

BLACK FRİDAY NE DEMEK?

Black Friday, Türkçe’ye “Kara Cuma” olarak çevriliyor ancak ülkemizde Efsane Cuma, Muhteşem Cuma ve Süper Cuma isimleriyle anılıyor.

1932 yılından bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, ilk olarak ABD’de başladı, daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayıldı.

Bir çeşit alışveriş festivali olan Black Friday’de indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar.

Diğer yandan e-ticaretin yaygınlaşmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

Türkiye’de de son yıllarda yaygın olarak düzenlenen ve Efsane Cuma adıyla hayata geçirilen Black Friday’de indirimler, teknolojik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede satışa çıkıyor. Farklı marka ve ürünlerdeki indirimler kimi zaman yüzde 70-80’i bulabiliyor. Bu nedenle de alışveriş tutkunları her yıl Black Friday (Efsane Cuma) indirimlerini yakından takip ediyor…

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Efsane Cuma indirimleri her yıl olduğu gibi bu yıl da kasım ayının son günlerinde başlayacak. 26 Kasım tarihinde başlaması beklenen indirim günlerinin 1 hafta süreceği tahmin ediliyor.