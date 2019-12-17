Juventus'ta Merih Demiral, Leverkusen karşısında ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş ve beğeni kazanmıştı. İyi performansının ödülü alarak akabindeki Udinese maçında da ilk 11 başlayan Merih, İtalya futbolunun önemli isimlerinden Guiseppe Bergomi'nin de övgülerini aldı.

Futbol hayatının tamamını Inter'de geçiren defans oyuncusu Bergomi, 1980-1999 yılları arasında kesintisiz olarak Inter'de oynadı.

Bergomi, Sky Italia'a verdiği demeçte Merih için "Demiral şu an için De Ligt'ten daha çok beğendiğim bir oyuncu. De Ligt ilk bakışta daha iyi gibi görünse de Demiral bana çok daha fazla güven veriyor. Udinese maçında da fiziksel anlamda sahanın en dominant isimlerinden biriydi. Bazı müdahaleleri var ki gerçekten harikaydı" dedi.

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri de Udinese maçının ardndan "Merih'i Leverkusen karşısındaki iyi oyunu nedeniyle kadroya dahil ettim. Hızından ve agresifliğinden yararlanmak istiyoruz. Hızını çok iyi kullanıyor. Bugün de iyi bir maç çıkardı. Oyunu okumayı öğrendiğinde muhtemeşem bir oyuncu olacak. Gelişmeyi sürdürüyor"