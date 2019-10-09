Efsane futbolcu Rio Ferdinand düğününü dünyayla paylaştı

Çift düğün fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Ferdinand takipçilerinin “Düğün için neden Marmaris’i seçtiniz?” sorusuna “Türkiye’ye hayranız. En kısa zamanda çocuklarımızla yeniden gideceğiz” mesajını yazdı.

Düğünden Nusret çıktı

Düğünde yer alanlardan biri de Nusret Gökçe'ydi. Konuklardan bazıları "asıl adam" diyerek Nusret Gökçe'nin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Nusret Gökçe de Rio Ferdinand ile küçük bir gösteri yapmayı ihmal etmedi. Nusret Gökçe, Ferdinand'ı etle besledi: O anlar da konuklar tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

'En güzel ve özel anlardı'

Kate Wright düğününü “Yaşadığım en güzel ve özel anlardı” notuyla paylaştı.

Yaşadığı acıdan dolayı futbolu bırakmıştı

Rio Ferdinand’ın ilk eşi, 3 çocuğunun annesi Rebecca 2015’te vefat etmişti. Yıldız topçu yaşadığı bu acı üzerine futbolcu bırakmıştı.

Müge Dağıstanlı/ POSTA

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