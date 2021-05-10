Kültür & Sanat Efsane grup ABBA yeni şarkıyla dönüyor

Efsane grup ABBA yeni şarkıyla dönüyor

Kültür & Sanat

Efsane grup ABBA yeni şarkıyla dönüyor

'Money, Money, Money' şarkısıyla ünlü İsveçli müzik grubu ABBA'nın kurucularından Björn Ulvaeus, grubun yeni şarkılarının yolda olduğunu doğruladı. Ünlü grup 1974'te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olmuştu.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 09:20 Son Güncelleme:
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1974 Eurovision'da birinci seçilen ABBA, ülkemizde de oldukça popüler bir grup. Ulvaeus'un yanı sıra Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad ve Agnetha Fältskog'un yer aldığı grup 1982'de yollarını ayırmış ancak yakın zamanda yeniden bir araya gelmişti.  ABBA'nın yeni jenerasyonlardan sevenleri uzun süredir ekibi yeniden bir araya getirecek projelerin yayımlanmasını bekliyor. Independent Türkçe'nin bildirdiğine göre verdiği yeni röportajda Ulvaeus, ekibin yaptıkları çalışmalara dair konuşmak için Stockholm'de buluştuğunu ve yeni parçaların yakında yayımlanacağını söyledi. 76 yaşındaki müzisyen şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl kesin olarak yeni müzik gelecek, bu artık muhtemel bir durum değil, gerçekleşecek. Biz gerçekten ama gerçekten iyi arkadaşlarız. Dördümüz 40 yıldır ilk kez stüdyoda bir araya geliyoruz. Tarif etmesi zor ama aramızda çok güçlü bağlar var.

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

ABBA'nın yeni şarkılarını piyasaya sürmek için hazır olduğu geçen yıl duyurulmuştu ancak görünüşe göre koronavirüs pandemisi planların ertelenmesine neden oldu. 

Gazeteci Geoff Lloyd, "Reasons To Be Cheerful" isimli podcast programında grubun 5 şarkı kaydettiğini açıklamıştı. Ayrıca grubun hologramlı konserler gerçekleştirebileceğini belirtmişti. 

Öte yandan grubun kadın vokallerinin yaşlanma nedeniyle şarkıları daha düşük ses aralığında söylediği belirtildi. 

ABBA, 1974'te Waterloo parçasıyla katıldıkları Eurovision Şarkı Yarışması'yla şöhrete kavuşmuştu. Birleşik Krallık'ta düzenlenen yarışmada ABBA birinci olmuştu. 


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