'Efsane hoca' 101 yaşında

SEVİM DEMİR BÜYÜKTAŞ

sevim.demir@posta.com.tr

Tarsus Amerikan Koleji, bu yıl 130 yılı geride bıraktı. TAC’ın en önemli özelliği, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki binlerce mezununun, ömür boyu süren aidiyet ruhu ile birbirleriyle olan bağlarını sürdürmesi. TAC’ın bu bağının en güzel örneklerinden biri, öğrencilerinin ‘Efsane Hoca’ diye nitelendirdiği edebiyat öğretmeni Haydar Göfer. ‘Efsane Hoca’ 27 yıl TAC’da öğretmenlik yaptıktan sonra okuluna ve öğrencilerine yakın olmak için Tarsus’ta yaşamaya devam etti. Bir asrı geride bırakan Göfer, 12 Şubat’ta 101 yaşına bastı. Göfer ile TAC’da bir araya gelerek merak ettiklerimizi sorduk ve birlikte derse girdik.

GAZETEDE İLANI GÖRÜP BAŞVURDU

Türkiye ve dünyada birçok iş insanı, politikacı, üst düzey yönetici, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve yazarın edebiyat öğretmenliğini yapan Göfer, 12 Şubat 1919’da İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünden mezun oldu. İstanbul’da öğretmenlik yaparken 1948 yılında, bir gazete ilanında görüp başvurduğu Tarsus Amerikan Koleji’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Göfer, emekli oluncaya dek TAC’da görev yaptı. TAC’da çok mutlu bir öğretmenlik dönemi yaşadığını belirten Göfer, 10 tane piyesi sahneye koyduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLERİNİ TAHTAYA KALDIRMADI

Göfer, başarılı bir öğretmen olmasının sırrının ‘sevgi’de olduğunu söyleyerek “Öğretmenseniz çocuklara evlat sevgi ile yaklaşacaksınız. Sınıfta öğrencilerime ‘evlat’ diye hitap ederdim. Öğrencilerim bana teslim edilmiş evlat. Anası babası yok yanlarında. Analığı da, babalığı da benim yapmam lazım” dedi.

Haydar Göfer’i ‘efsane hoca’ yapan en önemli özelliklerinden biri de ders anlatım tarzı. En derin edebiyat konularında araya hayat tecrübelerini sıkıştıran Göfer, okuduğu rubai ve beytilerle öğrencilerine edebiyatı sevdirdi. Çocukları tahtaya kaldırmadığını kaydeden Göfer “Öğrencilerimin sorularıma hep yerlerinde cevap vermelerini istedim. Zira çok iyi bilen çocuğun bile tahtaya kalktığında bildiğini unuttuğunu gördüm. O yüzden tahtaya öğrenci kaldırmazdım” dedi.

SAĞLIKLI VE UZUN YAŞAMIN SIRRI

Hiçbir zaman aşırı yemek yemediğini vurgulayan Göfer, bol etli ve yağlı yemeklerden kaçındığını söyledi. Harp çocuğu olduğunu belirten Göfer, “İkinci Dünya Harbi’nde bol etli yemekler yiyecek halimiz yoktu. Herkese tavsiyem, yürümeyi bırakmayın. Ben halen yürürüm” dedi.

KİTABI YAZILAN HOCA

Göfer, mezun öğrencilerinden yıllar boyunca mektuplar aldı. Bu mektuplardan oluşan "Sevgili Hocam- Bir Öğretmene Mektuplar" adlı bir kitabı var. Üç yıl önce aramızdan ayrılan TAC’ın öğrencisi gazeteci Mete Akyol’un araştırmasıyla toparlanan kitap, 60 ayrı kişi tarafından kaleme alındı. Öğrencilerinden gelen mektupları atmadığını ifade eden Göfer, mektupların hepsini ayrı zarflara koyarak TAC Mezunlar Derneği’ne verdiğini söyledi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YOLUNU AYDINLATTI'

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Genel Müdürü Binnur Karademir "Mezunlarımız birbirlerinden, okullarından ve vakfımızdan kopmazlar. 20 binden fazla mezunumuz var. Bir bölümü halen gönüllü olarak vakfımıza okullarına destek vermeye devam ediyor. Bu geleneğin bugüne kadar taşınmasında öğretmenlerimizin payı da çok büyük. Okullarımızda 40 yıl boyunca emek veren öğretmenlerimiz var. Bu emektar öğretmenlerimizden biri 101’inci yaşını kutladığımız Haydar Göfer Hocamız, öğrencilerimizin yolunu aydınlattı" diye konuştu.