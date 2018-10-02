Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Çarpışma' dizisinde, uzun süren arayışların sonucunda Elçin Sangu ile başrolleri paylaşacağı duyurulmuştu.

Ancak Elçin Sangu'nun, son dakikada teklifi reddettiği iddia edildi.

YENİDEN TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, bir dönem tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan Beren Saat'e yeniden teklif götürüldüğü iddia edildi.

DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Beren Saat, daha önce yapımcılardan gelen teklifi, Kıvanç Tatlıtuğ'un 'bölüm başına daha fazla para alması' nedeniyle kabul etmemişti.

Beren Saat bölüm başına 130 bin lira, Tatlıtuğ ise 150 bin lira talep etmişti.