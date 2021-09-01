Diğer Sporlar Efsane isim emekli oluyor

Efsane isim emekli oluyor

Diğer Sporlar

Efsane isim emekli oluyor

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen sezon sonunda kariyerini noktalayacak.

01 Eylül 2021, Çarşamba 21:33 Son Güncelleme:
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Formula 1'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 41 yaşındaki deneyimli pilotun sezon sonunda emekli olacağı duyuruldu.

344 kezle Formula 1 tarihinin en çok yarış gören sporcusu olan Raikkonen, 2007 yılında Ferrari ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kariyerinde 18 kez pole pozisyonu kazanan Fin pilot, 21'i birincilik olmak üzere 103 kez podyuma çıktı.

AA

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