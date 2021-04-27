Efsane oyuncu Anthony Hopkins tarihe geçti

Oscar Ödülleri'nin çok konuşulan isimlerinden biri Anthony Hopkins oldu. The Father ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen 83 yaşındaki oyuncu bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçti. İlk Oscar'ını Kuzuların Sessizliği filmindeki rolüyle 29 yıl önce alan Hopkins, Instagram hesabından teşekkür mesajı paylaştı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Hopkins yerine onurlandırmak amacıyla Chadwick Boseman'a verilmesi bekleniyordu. Hopkins ise ödülü kabul konuşmasında Boseman'ı onurlandırmayı tercih etti.

NTV'de yer alan habere göre Hopkins konuşmasında "Günaydın, memleketim Galler'de bulunuyorum. 83 yaşımda bu ödülü almayı beklemiyordum. Gerçekten öyle ve Akademi'ye minnettarım, teşekkür ederim. Aramızdan çok erken ayrılan Chadwick Boseman'ı anmak istiyorum. Ve tekrardan hepinize teşekkür ederim. Çok ayrıcalıklı ve gururlu hissediyorum" dedi.









Anthony Hopkins'ten önce bugüne kadar ödül alan en yaşlı oyuncu Christopher Plummer olmuştu. Plummer, 82 yaşında Beginners filmiyle ödüle layık görülmüştü.







