Efsane oyuncu Anthony Hopkins tarihe geçti
‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü, Anthony Hopkins’in 1992’de ‘Kuzuların Sessizliği’ filminden sonra kazandığı ikinci Oscar’ı oldu. 83 yaşındaki Hopkins, bu ödülü alan en yaşlı isim oldu. Kazanmayı beklemediği için gece Galler’deki evinde uyuyan Hopkins, haberi sabah aldı.
27 Nisan 2021, Salı 09:44 Son Güncelleme:
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Oscar Ödülleri'nin çok konuşulan isimlerinden biri Anthony Hopkins oldu. The Father ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen 83 yaşındaki oyuncu bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçti. İlk Oscar'ını Kuzuların Sessizliği filmindeki rolüyle 29 yıl önce alan Hopkins, Instagram hesabından teşekkür mesajı paylaştı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Hopkins yerine onurlandırmak amacıyla Chadwick Boseman'a verilmesi bekleniyordu. Hopkins ise ödülü kabul konuşmasında Boseman'ı onurlandırmayı tercih etti.
NTV'de yer alan habere göre Hopkins konuşmasında "Günaydın, memleketim Galler'de bulunuyorum. 83 yaşımda bu ödülü almayı beklemiyordum. Gerçekten öyle ve Akademi'ye minnettarım, teşekkür ederim. Aramızdan çok erken ayrılan Chadwick Boseman'ı anmak istiyorum. Ve tekrardan hepinize teşekkür ederim. Çok ayrıcalıklı ve gururlu hissediyorum" dedi.
https://www.instagram.com/p/COHpbqpHcqY/?igshid=1x0ozf9ew89u2
Anthony Hopkins'ten önce bugüne kadar ödül alan en yaşlı oyuncu Christopher Plummer olmuştu. Plummer, 82 yaşında Beginners filmiyle ödüle layık görülmüştü.