Efsaneden ibaret doğum kontrol yöntemleri

Tarih boyunca, insanlar bebek sahibi olma zamanlarını kendileri belirlemek istemişlerdir. Bu yüzden de yüzlerce farklı türde yöntem ve ürün geliştirilip kullanılmıştır. Kontraseptifler geliştikçe, bunların kullanımlarıyla ilgili de birçok söylenti yayılmıştır.

DUŞ ALMAK

Vajinal duş, spermi yumurtadan uzak tutmak için yeterli olmadığından, etkili bir doğum kontrol yöntemi de değildir. Cinsel birleşmenin hemen ardından duşa girseniz bile bu mümkün değildir. İdrara çıkmak veya banyo yapmak da spermi bölgeden uzaklaştırmaz.

Akılda tutulması gereken bir başka şey de suda seks yapmanın da mümkün olabileceğidir. Bazı insanlar, jakuzideki gibi sıcak suların spermleri öldürebileceğini düşünüyorlar, fakat bu da doğru değil. Ayrıca, suda seks yapmak çeşitli kimyasallardan ya da bakterilerden bir enfeksiyon kapmanıza da yol açabilir.

ADET DÖNEMİNDE İLİŞKİ

Birçok kadın ve erkek, bir kadının adet döneminde hamile kalamayacağı efsanesine inanır. Ancak adet döngüsü sırasında herhangi bir zamanda hamile kalmak mümkündür.

Regl dönemi genellikle yumurtlamanın gerçekleşmediği anlamına gelir. Eğer durum böyleyse, o zaman hamile kalmazsınız. Bununla birlikte, düzensiz veya daha kısa döngüleri olan kadınlar adet dönemlerinde de gerçekten yumurtlayabilirler, bunun bir garantisi yoktur.

Sperm, 5 güne kadar bir kadının vücudunda yaşayabilir, bu yüzden korunmasız cinsel ilişkiye girdikten sonra 7 gün içinde herhangi bir zamanda yumurtlarsanız, hamile kalabilirsiniz.

KONDOM YERİNE STREÇ FİLM

Evet, bir kondomunuz yoksa streç film veya bir balon kullanabileceğinizi iddia eden bir efsane var. Ancak bunlar tabii ki prezervatifin yerini tutmaz. Güvenli bir reçetesiz doğum kontrol yönteminiz yoksa hamileliği önlemek için penisin etrafına streç film veya balon sarmayın, işe yaramaz.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.