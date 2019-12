Efsane oyun 'The Witcher’ı Netflix’te izlemeye hazır mısınız?

Polonya merkezli “CD Projekt Red” firması, kitabın haklarını yazar Andrzej Sapkowski'den alıp oyunun yapımına başladılar ve 2007 yılında serinin ilk oyunu “The Witcher” yayınlandı. The Witcher çok da başarılı bir oyun olamadı fakat arkasından gelen iki oyun “The Witcher 2: Assassins of Kings” ve “The Witcher 3: Wild Hunt” türünün en iyi örnekleri arasında yer aldı.

2017 yılında Netflix, “The Witcher” dizisi yapacağını açıkladı. Bu duyuru oyunun hayranlarında büyük beklenti yarattı. İlk açıklandığında hayranlardan bazıları oyuncu seçimlerine tepki gösterse de Netflix’in yayınladığı son fragmanların ardından bu tepkiler de yerini heyecanlı bir bekleyişe bırakmış durumda.

Dizinin konusu ise şu şekilde: Yüzyılı aşkın bir süredir barış içinde yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer. The Witcher olarak tanınan savaşçı Geralt of Rivia ise tüm dünyanın dengesini değiştirecek bir güce sahip olan bir çocuğun doğmasını beklemektedir.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu: Henry Cavill (Geralt), Millie Brady (Prenses Renfri), Therica Wilson Read (Sabrina), Mimi Ndiweni (Fringilla), Myanna Buring (Tissaia), Anya Chalotra (Yennefer), Adam Levy (Mousesack), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Jodi May (Kraliçe Calanthe) ve Freya Allen (Ciri)