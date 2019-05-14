Benimle Söyle jüri üyeleri kadar yarışmacıları ile de gündemde. Benimle Söyle yayınlandığı ilk günden itibaren tekrar yayınlarında da izlenmeye devam ediyor. Benimle Söyle takipçileri internette sıklıkla Benimle Söyle Eftelya performansını merak ediyor. Peki, Eftalya Fettahoğlu kimdir? İşte 100 jüriden 97’sini ayağa kaldıran Benimle Söyle Eftalya Fettahoğlu performansı!

Benimle Söyle'nin ilk bölüm yarışmacılarından Eftelya Fettahoğlu'nın canlı performansı sizlerle...

Program, yarışmacının şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşısındaki 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.

EFTALYA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Eftalya Fettahoğlu Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nden 2012 yılında mezun oldu. 2017 yılında Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüden mezun oldu.

Amatör olarak müzik ile uğraşan 2 ay Şan dersi alan Fettahoğlu, 2018 yılında ise Serhan Emirmiran ile evlendi. Fettahoğlu, son olarak katıldığı Benimle Söyle yarışmasında sergilediği performansla nefes kesti.