Eftelya ne demek? Eftelya ne anlama gelir?
Yeni duyulmaya başlayan Eftelya ismi aslında Türkçe de uzun sürelerdir kullanılıyor. Birçok kişi ise Eftelya'nın anlamını merak ediyor. Peki, Eftelya ne demek? Eftelya ne anlama gelir? Eftelya'nın alamı ne? İşte cevaplar.
23 Eylül 2020, Çarşamba 17:15 Son Güncelleme:
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Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan Eftelya ne demek? Eftelya ne anlama gelir? Eftelya kelime anlamı için haberimize bir göz atın.
Eftelya ne demek?
Eftelya ismi Yunanca kökenlidir. Kuran'da geçmez. Eftelya isminin bilinen 3 anlamı vardır. Bunlar;
- Çiçek, ağaç çiçeği.
- Çiçek açma, çiçeklenme.
- Bereketli, verimli
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