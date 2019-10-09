“Hey DJ”, “Yaz Geldi” gibi unutulmayan hit parçaların mimarı, rap müzisyenliğinin yanı sıra, başarılı prodüktörlüğüyle de dikkatleri üzerine çeken Ege Çubukçu’nun, Türk Pop müziğinin başarılı söz yazarı ve sanatçısı Güliz Ayla ile yan yana gelmeden sadece ‘Facetime’da görüşerek hazırladıkları Mıknatıs, Basemode Records & Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Kısa film tadında video klip

Şimdi ise şarkının Melih Kundakçıoğlu yönetmenliğinde çekilen video klibi Basemode Records YouTube kanalında yerini aldı.

Söz ve bestesi Ege Çubukçu & Güliz Ayla ortaklığında, düzenlemeleri ise Ege Çubukçu’ya ait olan yeni şarkı “Mıknatıs”ın 'mix – mastering'i ise David Pettit tarafından yapıldı.

Rap ve pop müziğin başarılı iki temsilcisini aynı yolda buluşturan Mıknatıs, kısa film tadındaki eğlenceli klibiyle, izleyenleri romantik bir yolculuğa çıkarmaya hazır.