İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İzmir güne depremlerle uyandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 08.46'da, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.69 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıklandı. İzmir'in Karaburun ilçesinin 41 kilometre açığında meydana gelen sarsıntıdan 1 dakika sonra 4.8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde 117 kişi yaşamını yitirmişti.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremler sırasıyla şöyle meydana geldi:

Saat 08.03'te yerin 24 kilometre derinliğinde 4.1

Saat 08.20'de yerin 7 kilometre derinliğinde 2.9

Saat 08.46'da yerin 20 kilometre derinliğinde 5.1

Saat 08.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8

Saat 09.00'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.7

Saat 09.34'te yerin 4.2 kilometre derinliğinde 4.2

5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Öte yandan saat 11.35'te İzmir'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 11.35'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

12 sarsıntı yaşandı

İzmir, Ege Denizi'nde Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerle sallanıyor. İzmir'de bugün saat 00.42 ile 09.34 saatleri arasında Richter ölçeğine göre, en küçüğü 1.9, en büyüğü ise 5.1 büyüklüğünde toplam 12 ayrı sarsıntı yaşandı. Depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD’dan ilk açıklama

AFAD, İzmir’de yaşanan deprem fırtınasının ardından yaptığı ilk açıklamada ‘Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır’ ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Olumsuz bir ihbarla karşılaşmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da İzmir'deki depremle ilgili yaptığı açıklamasında ‘Ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık’ dedi.

İbrahim Kalın: Tüm birimlerimiz seferber edildi

İzmir’de peş peşe meydana gelen depremin arından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kalın açıklamasında “İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

‘Şu dakika itibari ile can kaybı yok'

AA Muhabiri Tezcan İkizler ise bölgeden yaptığı açıklamada ‘Karaburun, İzmir’e 15 kilometre uzaklıkta bir ilçemiz. Şu dakika itibari ile bir yıkım veya can kaybı olmadığını söyleyebiliriz’ dedi.

Uzmanlardan ilk yorum

Jeolog Okan Tüysüz:

Bunun bir deprem fırtınası olup olmadığı ancak uzun süreli gözlemle söylenebilir. Deprem fırtınalarının özelliği; çok sayıda küçük depremleri bekleriz. Ege'de çok sık gördüğümüz bir olay bu. Bu bir deprem fırtınası mıdır, bunu izlemeden söylemek oldukça zor.

Ama görünen o ki aynı bölgede 6,3'lük bir deprem olmuştu 2017 Haziran'ında. Bu etkinliğin devamı olarak düşünülebilir. Bazen yıllar sonra da artçı depremler ortaya çıkabilir.

Tunç Soyer: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de depremlerin ardından yaptığı ilk açıklamada “Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi: Şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi gelmedi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla meydana gelen 5,1 ve 4,8 büyüklüğündeki depremlerde kendilerine şu ana kadar herhangi can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Köşger, AA muhabirine, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti.

Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti. Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti. Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1, bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedilmişti.



