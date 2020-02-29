Türkiye Ege Denizi ve Akdeniz’de fırtına uyarısı

Ege Denizi ve Akdeniz’de fırtına uyarısı

Türkiye

Ege Denizi ve Akdeniz’de fırtına uyarısı

Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtınanın etkili olması bekleniyor.

29 Şubat 2020, Cumartesi 18:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği kaydedildi. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AA

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Bizi kim vurdu?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Esad’ı tercih etmenin Rusya’ya bedeli olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Erdoğan, İdlib şehidinin cenazesine katıldı