Türkiye Ege Denizi'nde 102 sığınmacı kurtarıldı

Ege Denizi'nde 102 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye

Ege Denizi'nde 102 sığınmacı kurtarıldı

İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla açıklarında lastik botlardaki 102 sığınmacı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

15 Mart 2021, Pazartesi 22:45 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik unsurları, lastik bottaki 24 sığınmacıyı kurtardı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 2 kişi de yakalandı.

Dikili ilçesi Denizköy açıklarında hava şartları nedeniyle sürüklenen lastik bottan gelen yardım talebi üzerine ekipler 25 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın

Aydın'ın Didim ilçesi Manastır Koyu açıklarında motor arızası nedeniyle bir lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bottaki 22 sığınmacıyı alarak kıyıya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine sağlı Babakale köyü açıklarında lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen lastik bottaki 20 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Muğla

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızıl Ada açıklarındaki lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 11 göçmen kıyıya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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