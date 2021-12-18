Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 08:16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18 Aralık 2021, Cumartesi 09:13 Son Güncelleme:
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18.12.2021 - 08:35 | Son Güncellenme: 18.12.2021 - 08:46
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 3,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.
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