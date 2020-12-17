Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17 Aralık 2020, Perşembe 17:11 Son Güncelleme:
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AFAD, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 16.36'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.
Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin 5.54 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1339567582056210436
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