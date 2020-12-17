Dünya Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Dünya

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Aralık 2020, Perşembe 17:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AFAD, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 16.36'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin 5.54 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.



İlgili Haberler
Peru'da 5,5 büyüklüğünde depremUzmanlar İzmir'de 6 büyüklüğünde bir deprem için uyardı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Markaları etkileyerek para kazanma sanatı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
“Yap bir anket Karagöz’üm”...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Gündem dışı bize dair...
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 9 yaşındaki kız hava kirliliğinde hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçecek