Türkiye Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinde hissedildi.

12 Ekim 2020, Pazartesi 09:04 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana gelmişti.



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