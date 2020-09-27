Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.50’de meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 2,6 kilometreyle Yunanistan’ın Halkidiki bölgesi ve 140,38 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 11,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

5,3 ardından bir sarsıntı daha

Öte yandan dakikalar sonra 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Saat 02.09’da kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 12,57 kilometreyle Yunanistan’ın Halkidiki bölgesi ve 129,35 kilometreyle Gökçeada oldu. Yer sarsıntısı 14,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

21.39'da 4,3 ile sallandı

Dün akşam saat 21.39'da Yunanistan'ın Magnesia bölgesi ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmişti.

Depremin meydana geldiği noktaya en yakın yerleşim yerleri, 43,63 kilometreyle Magnesia ve 107,6 kilometreyle Gökçeada oldu.

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AA