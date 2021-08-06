Ege Denizi’nde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 19.01’de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 17,60 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça’ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü.