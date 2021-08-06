Türkiye Ege Denizi’nde bir deprem daha

Ege Denizi’nde bir deprem daha

Türkiye

Ege Denizi’nde bir deprem daha

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06 Ağustos 2021, Cuma 23:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 19.01’de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 17,60 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça’ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Ne güzel insanlar var, gördünüz mü?
Şirin Sever
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Adalar'da yangın önlemi! Sefer sayıları azaltıldı