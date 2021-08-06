Ege Denizi’nde bir deprem daha
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
06 Ağustos 2021, Cuma 23:11 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 19.01’de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 17,60 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça’ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü.
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