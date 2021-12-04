Türkiye Ege Denizi’nde deprem!

Ege Denizi’nde deprem!

Türkiye

Ege Denizi’nde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 16.01’de, merkez üssü Ege Denizi (Sakız Adası) olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem İzmir ve çevre ilçelerde de hissedildi.

04 Aralık 2021, Cumartesi 16:34 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 16.01’de, merkez üssü Ege Denizi (Sakız Adası) olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem İzmir ve çevre ilçelerde de hissedildi.

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