Türkiye Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı gözaltına alındı

Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı gözaltına alındı

Türkiye

Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı gözaltına alındı

Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı Binbaşı F.Ö. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

28 Mayıs 2020, Perşembe 09:56 Son Güncelleme:
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö'nün, FETÖ'nün sözde mahrem imamı ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan aranan L.Ç. ile irtibatı tespit edildi. 

Büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağladığı belirlenen F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Binbaşı F.Ö'yü gözaltına aldı. 

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


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