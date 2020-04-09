Ege Üniversitesi 221 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 221 sağlık personeli alınacağı açıklandı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, aşağıda detayları yer alan unvanlarda Sözleşmeli Personel alınacaktır" denildi.