Türkiye Ege Üniversitesi 221 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Ege Üniversitesi 221 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Türkiye

Ege Üniversitesi 221 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sağlık personel alım ilanı yayımlandı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan sağlık personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan Ege Üniversitesi hastanesinde çalışacak 221 sözleşmeli sağlık personeli hakkındaki detaylar haberimizde.

09 Nisan 2020, Perşembe 17:41 Son Güncelleme:
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Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 221 sağlık personeli alınacağı açıklandı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, aşağıda detayları yer alan unvanlarda Sözleşmeli Personel alınacaktır" denildi.

Sözleşmeli sağlık personeli ilanı için tıklayın

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