Türkiye Ege Üniversitesi 310 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Ege Üniversitesi 310 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Türkiye

Ege Üniversitesi 310 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İzmir'deki Ege Üniversitesi 310 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Sözleşmeli sağlık personeli ilanına başvuru şartları ve son başvuru tarihi belli oldu. İşte tüm detaylar.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 17:23 Son Güncelleme:
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sEge Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, aşağıda detayları yer alan unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

İlan detayları için tıklayın


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